Simmozheim Statt Frühstück Abend zum Mitsingen und Genießen

Andere ermutigen

Miriam Rückert und Simona Fahrer wechselten sich nicht nur am Klavier ab, sie teilen auch ihre Freude am christlichen Gesang und dem Lobpreis Gottes. Unter anderem mit selbst geschriebenen Liedern füllten sie den Saal im evangelischen Gemeindehaus in Simmozheim. "Wir wollen unser Lob und die Anbetung himmelwärts richten, andere ermutigen, den Blick auch wieder himmelwärts zu richten und haben aus dem Motto des Liedes unseren Namen gemacht", erzählte Fahrer von ihren Ambitionen. Die beiden Frauen singen seit zehn Jahren zusammen und sind außerdem ausgebildete Musiklehrerinnen sowie mehrfache Mütter. "Deshalb nenne ich das Lied scherzhaft auch ›Das Lied für die gestresste Hausfrau‹", sagte Rückert schmunzelnd zu einem der Titel. Unabhängig davon brachte das Duo darin seinen Glauben zum Ausdruck.

Überhaupt verstand das Duo es, die Gäste mitzunehmen. Variierende Melodien und Texte zielten auf unterschiedliche Lebenslagen ab. Es animierte das Publikum, mitzusingen und blendete immer wieder Texte für die gemeinsamen Lieder ein.