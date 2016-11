Simmozheim Spurensuche im Dorf

Simmozheim. Wie Detektive lernten sie dabei, auf Einzelheiten zu achten und Dinge genau zu beobachten. Mit Ferngläsern suchten sie eine Hecke nach Gegenständen ab, fanden bei genauer Betrachtung die Unterschiede zwischen zwei vermeintlich gleichen Geldscheinen oder übten sich in der Personenbeschreibung. Bekanntlich tragen Agenten ja Hüte, mit denen die 65 Mädchen und Jungen sich kurzerhand im Weitwurf maßen. Und da bei Detektiven auch fahrerische Qualitäten gefragt sind, stellten sich die Kinder einem Autorennen. Beim Entfesseln einer Person zeigten die Kinder großes Geschick. Zum Auftakt der Kinderbibeltage erhielt der Agenten-Nachwuchs das Rüstzeug, um Spuren richtig zu deuten und unvoreingenommen an Aufgaben heranzugehen.

Keine Grenzen

Schon am ersten Tag erfuhren sie bei den Betreuern aus den Reihen der evangelischen Kirchengemeinde und der Liebenzeller Gemeinschaft beispielsweise vom römischen Hauptmann Kornelius, und dass der christliche Glauben weder kulturelle noch nationale Grenzen kennt. Mit diesen Erkenntnissen begaben sich die Detektive am nächsten Tag auf Spurensuche im Dorf, um Personen zu erkennen und sich durchzufragen, bis sie mit den Ergebnissen an den Inhalt eines Koffers gelangen konnten.