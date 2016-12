Simmozheim Simmozheimer pflegen alten Brauch

Der stimmungsvolle Brauch, den es in der Gäugemeinde bereits seit dem Jahr 1921 gibt, wird jedes Jahr am 24. Dezember auf verschiedenen Plätzen des Ortes neu gepflegt. Dabei zeigen die Bläser stets aufs Neue ihr Können und sorgen gleichzeitig für stimmungsvolle Stunden in besinnlicher Atmosphäre.

Auch in diesem Jahr trotzten die Musiker dem nasskalten Wetter und zogen in zwei Gruppen gleich mehrere Stunden durch die Gäugemeinde. Viele Erwachsene und zahlreiche Kinder lauschten sichtlich bewegt den weihnachtlichen Weisen. "Das ist eine schöne Tradition. Für mich gehört das Choralblasen an Heiligabend einfach dazu", freute sich Mutter Tina Bonarrigo, die mit ihrem Mann und beiden Kindern schon auf der Straße wartete, um den musikalischen Höhepunkt auf keinen Fall zu verpassen. Besonders beeindruckend war auch in diesem Jahr, wie das elfjährige Nachwuchstalent Theo Kruspel bereits souverän das große Bläserensemble dirigierte.

Punsch mit Plätzchen