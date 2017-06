Traditionell wird in Simmozheim der Sommer mit einem Sonnwendfeuer begrüßt. Simmozheim. Dieses wird am Freitag, 23. Juni, zum 25. Mal entzündet. Veranstalter ist die Turnabteilung des TSV Simmozheim. Wer zum Festplatz an der TSV-Scheuer kommt, sieht, dass sich was tut. Die Festwiese ist vorbereitet, das Holz fürs große Feuer liegt schon bereit. Mit Kinderprogramm und Stockbrot backen startet die Jubiläums-Sonnwendfeier um 17 Uhr. Erstmals wird es auch ein vegetarisches Angebot neben dem Spießbraten und dem üblichen Grillgut geben. Ab 20 Uhr öffnet die Bar mit ihrem Cocktailangebot. Das Feuer wird gegen 22 Uhr angezündet. Jahr für Jahr strömen hunderte Besucher zur Veranstaltung.