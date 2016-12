Simmozheim Simmozheim soll noch etwas wachsen

Simmozheim. Die Simmozheimer Gemeindeverwaltung ist personell zu knapp besetzt, um bei der Neuausweisung des Baugebiets die Bodenordnung und Erschließung in eigener Regie zu übernehmen. "Das ist ein sehr komplexer Rechtsbereich. Das Projekt kann sich über Jahre ziehen und bindet dann zu viele Kapazitäten", sagte Bürgermeister Stefan Feigl am Donnerstagabend in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Schon seit längerer Zeit gab es Überlegungen, die Wohnbauentwicklung in Simmozheim voranzutreiben. Bereits im Frühjahr 2015 war die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, kurz KE, beauftragt worden, für das am südwestlichen Ortsrand gelegene Gebiet "Mittelfeld" eine städtebauliche Grobkonzeption in drei Varianten auszuarbeiten und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anzustellen.

Die KE war es auch, die dann laut Beschluss des Gemeinderats die Grundstückseigentümer befragte, um deren Mitwirkungsbereitschaft an einer Umlegung und Erschließung eines eventuellen Neubaugebiets abzuklopfen. Im Februar dieses Jahres hatte es dazu auch eine Informationsveranstaltung für die Besitzer gegeben. "Das Ergebnis ist sehr erfreulich. Eine Umlegung scheint grundsätzlich möglich", berichtete Feigl.

Bedarf angezweifelt