Simmozheim Simmozheim ordnet Archivbestände

Die Gemeinde habe kein eigenes Personal für diese spezifische Aufgabe, bedauerte Feigl. Aber man werde dafür ja künftig einen Fachmann vom Landratsamt ausleihen können. "Das wird eine tolle Sache", freute sich der Schultes. "Beim Umzug vom alten in das neue Rathaus wurde damals viel weggeworfen", bedauerte Gemeinderat Friedbert Baral. Es genüge, wenn nur jeweils ein Exemplar aufbewahrt werde, was in Simmozheim etwa fünf Prozent des Materials entspreche, hob Feigl hervor.

Langfristig wolle man die vorhandenen Unterlagen auch elektronisch erfassen. Dann seien die Daten doppelt zugängig, so der Bürgermeister.

Gemeinderat Rainer Bauser sprach die Thematik Gebühren für Außenstehende an. Dafür gebe es etwas Spielraum, so Feigl. Man werde die Gebühr nach dem jeweiligen erforderlichen Zeitaufwand berechnen.

"Bei der Benutzung des Archivs für wissenschaftliche und heimatliche Zwecke, hier insbesondere durch die örtlichen Vereine, kann auf die Erhebung von Gebühren verzichtet werden", ist in der neuen Satzung festgeschrieben. Das Ratsgremium nutzte eine von Fachleuten erstellte Mustervorlage und beschloss einstimmig die Archivordnung als Satzung.