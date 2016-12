Simmozheim Simmozheim nimmt Herausforderung an

Simmozheim. Der Einladung des Bauherrn FWD Hausbau waren Handwerker, Gemeinderäte, Käufer und Mietinteressenten gefolgt. Sie nutzten die Gelegenheit, bei einem Rundgang einen ersten Eindruck der künftigen Wohnungen und Gemeinschaftsräume zu bekommen.

Nicht ins Pflegeheim

Auf die Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft müsse sich Simmozheim auch in Zukunft einstellen, sagte Bürgermeister Stefan Feigl, der in der Anlage einen wichtigen Baustein auf diesem Weg sieht. "Die meisten Menschen möchten im Alter nicht ins Pflegeheim, sondern möglichst lange selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben", äußerte sich Feigl. Rund eine Viertelmillion Euro habe die Gemeinde aus Eigenmitteln in das Projekt investiert. Dazu zähle ein Anteil an den Abbruchkosten sowie der Erwerb eines an die Seniorenwohnanlage angrenzenden Geländes, dessen Gestaltung noch aussteht. Für beides gab es Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm. Darüber hinaus beteiligte sich die Kommune mit 50 Prozent an den Kosten für den Gemeinschaftsraum, der im Erdgeschoss entsteht.