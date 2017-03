Simmozheim Simmozheim darf jetzt auf Hilfe hoffen

Simmozheim. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, hat in einem Brief an den innenpolitischen Sprecher und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Thomas Blenke, angekündigt, dass sich das Referat "städtebauliche Erneuerung des Wirtschaftsministeriums wegen einer Terminabstimmung an das Bürgermeisteramt Simmozheim wenden wird".