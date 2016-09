Simmozheim Quereinsteigerin ist voller Vorfreude

Roth stammt aus dem Remstal, wo sie auch die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte. Nach dem Abitur entschied sie sich für einen medizinischen Beruf und wurde Orthoptistin, also Fachkraft in der Augenheilkunde. Spezialgebiete sind hierbei Schielerkrankungen und neurologisch bedingte Augenerkrankungen.

"Ich habe mich immer stark ehrenamtlich in der Kirche engagiert", berichtet die Mutter zweier Töchter und zweier Stiefkinder. Ermutigende Rückmeldungen der Gemeindeglieder und der eigene tiefe Glaube hätten den Entschluss reifen lassen, Theologie zu studieren.

"Von manchen wurde ich gefragt, ob ich mir diesen Quereinstieg unbedingt antun muss", erinnert sich die Pfarrerin. Das Studium sei ihr aber nie schwer gefallen. Im Gegensatz zu anderen Frauen, bei denen der berufliche Wiedereinstieg oder das Erlernen eines anderen Berufs mit vielen Schwierigkeiten verbunden sei.

Jetzt ist die 48-Jährige Pfarrerin in Ausbildung und wird die nächsten rund zweieinhalb Jahre Kurswochen absolvieren sowie Prüfungen ablegen müssen, weshalb sie nur zu 75 Prozent in der evangelischen Kirchengemeinde in Simmozheim wird tätig sein können. Zuletzt war Roth als Referentin in der Erwachsenenbildung im Bereich Frauenarbeit tätig.

Viel herumgekommen

"Ich bin innerhalb der evangelischen Landeskirche viel herumgekommen", berichtet sie. Diese Tätigkeit habe ihr sehr viel Spaß gemacht, "es war aber ein ständiges Kommen und Gehen". Sie freue sich, mit den Menschen in Simmozheim ein Stück Weg gemeinsam zu gehen: "Da kann sich was ent­wickeln, man kann Ideen, Aufgaben und das Vertrauen zueinander wachsen lassen." Der Gottesdienst am Sonntag ist für Roth "der Anfang von einem Mitein­ander".

Für Roths Freizeitaktivitäten bietet das Gäu ideale Bedingungen, wie sie schon festgestellt hat: "Ich gehe gern Radfahren und Wandern, außerdem lese ich gerne sehr viel, wenn es die Zeit erlaubt", verrät die Pfarrerin.