Simmozheim Plus bei Gewerbesteuer erwartet

Polster von 1,75 Millionen Euro

Das Volumen des Haushalts 2016 lag bei rund 8,6 Millionen Euro. Davon entfielen 6,86 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 1,76 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Aus den Rücklagen mussten 2016 nur 422 000 Euro, anstatt wie im Etat vorgesehen rund eine Million Euro, entnommen werden. So bleibt die Kommune auch 2016 schuldenfrei und hat ein Finanzpolster von rund 1,75 Millionen Euro in den Allgemeinen Rücklagen.

Vor allem höhere Gewerbesteuereinnahmen als zunächst erwartet, Einsparungen bei der Kreisumlage und geringere Ausgaben für Bau sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften machte Meier für das gute Ergebnis verantwortlich. Nicht getätigte Ausgaben im Bereich der Kläranlage in Höhe von rund 112 000 Euro kamen dem Haushalt 2016 zwar auch zugute, werden aber in den Folgejahren zu Buche schlagen, so Meier. Mit der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs, dem Aufstellen von vier weiteren Wohncontainern für die Flüchtlingsunterbringung, der Fertigstellung der Grünanlage "Im Lauch", Kanalarbeiten und Zuschüssen zur Ortskernsanierung, erinnerte sie an wichtige Maßnahmen 2016.