Mit der Platzgestaltung auf dem rund 2000 Quadratmeter großen "Bohnenberger-Areal" hatte sich der Simmozheimer Gemeinderat vor rund zwölf Monaten zum letzten Mal befasst. Fast auf den Tag genau ein Jahr später hat sich auf der Baustelle gegenüber der Kirche einiges getan. In der Sitzung am Donnerstagabend befasste sich das Gremium gemeinsam mit Marc Zenz von der FWD Hausbau GmbH aus Dossenheim erneut mit der 2015 beschlossenen Planvariante. Diese wurde inzwischen verfeinert, indem von der ausführenden Firma Ergänzungen bei der Entwässerung sowie der Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern als Vorschlag eingearbeitet wurden. Auch die Sitzmöbel – vorgesehen sind drei große Bänke – waren ein Thema. Bis Ende des kommenden Jahres sollen auf dem Gelände behindertengerechte Wohnungen samt entsprechender Neben- und Gemeinschaftsräume für betreutes Wohnen entstehen. Der Krankenpflegeverein Verwaltungsraum Althengstett wird den Betreuungsservice in der Wohnanlage übernehmen. Foto: Selent-Witowski