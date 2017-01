Simmozheim "Ob das Jahr neu wird, liegt an uns"

Die Entwicklung des Ortskerns mit dem derzeit brach liegenden Schillerareal möchte er ebenfalls zügig vorantreiben. Es soll nach seinen Vorstellungen ein Wohlfühlort, ein wichtiger sozialer Mittelpunkt der Gemeinde, werden. Attraktives Wohnen und Angebote, die dann möglichst viele Menschen dazu animieren, den neuen Ortsmittelpunkt auch zu besuchen, hält der Schultes dabei für unerlässlich.

Ein wichtiger Baustein für eine lebenswerte Ortsmitte werde derzeit bereits mit der neuen Seniorenwohnanlage für Betreutes Wohnen gesetzt. "Insgesamt investiert die Gemeinde rund eine Viertelmillion in dieses Projekt", so Feigl. Daran werde deutlich, dass es sich hier um eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum handele. Auch auf ein weiterhin verlässliches Angebot mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs müsse nach wie vor ein besonderes Augenmerk gerichtet werden.

Während Feigl noch sprach, füllte seine Ehefrau Sandra Feigl große und kleine Kieselsteine in ein Glas, die die großen sowie kleineren Projekte in der Gäugemeinde symbolisierten. Wenig später kam dann noch Sand hinzu, der quasi als Kitt für den nötigen Zusammenhalt im Dorf stand. Dies symbolisierte den Zusammenhalt in Simmozheim und zeigte, dass zukunftsweisende Projekte nur gemeinsam gestemmt werden können.

Das rege Vereinsleben in der Gäugemeinde, den immensen Einsatz der ehrenamtlich Tätigen und alle, die ständig zum guten Zusammenleben und Zusammenarbeiten in der Gemeinde beitragen, dankte Feigl.

"Mit seiner Wahl haben wir ein glückliches Händchen bewiesen", freuten sich gleich mehrere Vereinsvertreter im Gespräch mit unserer Zeitung. "Das war heute Butter bei die Fische", meinte ein Simmozheimer Bürger zu Feigls ambitionierter Ansprache.

In Aufbruchstimmung

Der Musikverein Simmozheim umrahmte die gelungene Veranstaltung mit stimmungsvoller Blasmusik und sorgte damit für eine feierliche Atmosphäre.

Im Anschluss bestand bei leckerem Gebäck und wärmendem Punsch im Rathaus für alle Bürger noch Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch. Hier war überall deutlich Aufbruchstimmung zu spüren.