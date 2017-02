Noch einige freie Plätze gibt es im Jugendorchester des Simmozheimer Musikvereins. Simmozheim. Wer neugierig ist, darf unverbindlich vorbeikommen. Die Proben finden dienstags von 17.15 bis 18.15 Uhr im Proberaum des Musikvereins in der Geißberghalle statt. Jugenddirigent ist Max Lötterle, der sich bereits in anderen Vereinen einen Namen gemacht hat. Er dirigiert die Jugend und die aktiven Musiker im Musikverein Althengstett sowie die Jugend der Stadtkapelle Weil der Stadt. Außerdem ist er Bandleader der Formation "Jägerberg Brass", die beim SWR 4 Blechduell 2016 in Bad Liebenzell den ersten Vorentscheid gewonnen haben; weitere Infos unter www.musikverein-simmozheim.de.