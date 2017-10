Simmozheim Nahtloser Übergang bei Simmozheimer Jugendarbeit

Wichtig sei, dass die Jugendlichen nicht unter Druck stünden, beim Treff etwas leisten zu müssen, sondern dass sie völlig frei "chillen oder schwätzen" könnten. Beliebt sind auch Tischbillard, Tischfußball, Dart und andere Spiele. Kreisjugendpfleger Borkenstein bestätigte der Simmozheimer Jugendsozialarbeit ein erfolgreiches Wirken ohne Probleme. "Es gibt keinerlei Beschädigungen an den Geräten oder beim Mobiliar. Die Jugendlichen helfen beim Aufräumen und Fegen", lobte er. Zudem würdigte er die facettenreiche Jugendarbeit in Simmozheim mit vielfältigem Programm. So werden in den Wintermonaten gemeinsam Filme angeschaut und Tischfußballturniere organisiert. Einige Ausflüge wie zur Skaterhalle nach Rutesheim oder in die "Sprungbude" nach Bad Cannstatt seien sozusagen das Salz in der Suppe. Auch das Engagement des OT beim Dorffest, Sommerferienprogramm und beim Weihnachtsmarkt sowie die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule, den Vereinen sowie Kirchen komplettiert das Programm.