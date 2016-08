Simmozheim Nach zwei kräftigen Schlägen ist "azapft"

Simmozheim. In diesem Jahr hatte Bürgermeisterstellvertreter Markus Holzäpfel die ehrenvolle Aufgabe des Fassanstichs übernommen und wurde dabei vom künftigen Bürgermeister Stefan Feigl nach Kräften unterstützt. Mit zwei Schlägen war "azapft" und die beliebte Hocketse konnte beginnen. "Ohne die vielen zahlreichen Helfer vor Ort würde es nicht gehen", lobte Holzäpfel.

120 Helfer in verschiedenen Schichten

"120 Menschen arbeiten bei unserem zweitägigen Fest in verschiedenen Schichten zusammen", hob Vereinsvorsitzender Heiko Erdmann hervor. So waren die Musiker bestens gerüstet, als am frühen Samstagabend der erste Besuchersturm anrollte. Für die umfangreichen Arbeiten konnten die Musikfreunde in diesem Jahr gleich auf drei befreundete Vereine zurück- greifen. Die Simmozheimer Kleintierzüchter, der örtliche Schützenverein und die Hörnles Hexa unterstützen die Musikersause tatkräftig mit ihrem Arbeitseinsatz.