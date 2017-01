Simmozheim Nach schwäbischen Sternstunden gibt es ein Viertele

Wieso hat es im Jahr 1815 erst einen Vulkanausbruch im fernen Indonesien gebraucht, um das verarmte Königreich Württemberg in die Moderne zu führen? Wie soll man in einem Land ohne Bodenschätze das Automobil erfinden? Wie hat es König Wilhelm I. trotzdem geschafft, die richtigen Weichen dafür zu stellen? Diese Aspekte sowie viele weitere beleuchtet der Autor in Buch und Lesung. Außerdem geht er der Frage nach, warum sich Bosch, Benz und Daimler ihr Leben lang spinnefeind waren, warum Graf Zeppelin in Friedrichshafen niemals einen festen Wohnsitz hatte und seit wann sich Ferdinand Porsche darüber im Klaren war, dass er nur in Stuttgart den Durchbruch schaffen würde. Fragen über Fragen also, auf die Haug in seiner Lesung verblüffende Antworten hat.

Nach der Veranstaltung sind alle Besucher zu einem Viertele Wein eingeladen.