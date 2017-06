Simmozheim MSC bedauert Entscheidung

Aus dem Gremium wurden darüber hinaus Bedenken hinsichtlich der Belange der Landschafts- und Wasserschutzgebiete geäußert, die an die geplante Strecke angrenzen. Gemeinderat Siegfried Kempf äußerte sich angesichts der Diskussion von Fahrverboten in Städten kritisch: "Eine solche Veranstaltung passt nicht in die politische Landschaft."

Bernd Bohnenberger, Vorsitzender des MSC Calw, der in der Sitzung vor allem das Sicherheitskonzept der Rallye und die Attraktivität für die Zuschauer hervorhob, zeigte zwar Verständnis, bedauerte die Entscheidung des Gremiums jedoch.