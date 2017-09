Simmozheim Mieterhöhung um satte 23 Prozent

Simmozheim. Was kosten uns die 35 Asylbewerber, die wir derzeit hier in Simmozheim untergebracht haben? Dieser Frage ist Kämmerin Renate Meier gründlich nachgegangen. Ergebnis: Im Jahr 2017 werden 126 398 Euro für die Unterbringung der Flüchtlinge anfallen. Das zeigt die Neukalkulation der Benutzungs- gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Diese Berechnungen führten jetzt zu einem entsprechenden Beschluss des Ratsgremiums. Er lautet: "Der Gemeinderat setzt die Benutzungsgebühr für Unterkunft und Betriebskosten als Einheitsgebührensatz für alle Unterkünfte in Höhe von 300 Euro pro Person und Monat fest".

Heizkosten entfallen

Die Verwaltung wies bei ihrem Vorschlag der neuen Gebühren darauf hin, dass die durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen jetzt nicht mehr benötigten Mietwohnungen sofort gekündigt wurden. Bürgermeister Stefan Feigl verwies darauf, dass die neuen Beträge bei den Mietzahlungen ja für warme Wohnungen geleistet würden und somit Heizkosten entfielen. Stattdessen stellten die Abschreibungen für die eigenen Gebäude beziehungsweise Wohncontainer, die anfallenden Mieten für Wohnungen sowie die Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte weiterhin einen hohen Aufwand dar, so die Kämmerin. In den Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte würden auch Leistungen des Bauhofs, vor allem bei der Einrichtung der Unterkünfte und die Beseitigung von entstandenen Schäden, mit eingerechnet.