Simmozheim Manfred Mergel predigt am liebsten auf Schwäbisch

Mundartpredigten zu schreiben, brauche wesentlich mehr Zeit, sagt Mergel. Dafür sei das Schwäbische aber auch lebensnäher und treffe den Alltag der Zuhörer oft besser als das Hochdeutsche. Dabei ist es dem Mundartpfarrer wichtig, nicht in den Klamauk abzudriften: "Ich habe viele enttäuscht, die gedacht haben, ich mache Mundarttheater", erzählt er. Die Zuhörer hätten in den Mundartgottesdiensten schon etwas zu lachen und zu schmunzeln, so Mergel, aber "mancher, der dachte, er könne sich auf die Schenkel klopfen, musste dann nachdenken". Seine Zielgruppe sieht Mergel bei Menschen ab 40 Jahren. Die müssten zwar nicht zwingend selbst Schwäbisch sprechen, einen "Bezug zur Region" sieht der Pfarrer aber als Voraussetzung, um mit seinen Predigten etwas anfangen zu können. "Sonst geht es einem wie mir in Hamburg, wenn ich eine Predigt auf Platt höre", so Mergel.