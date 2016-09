Simmozheim "Man stößt oft an die eigenen Grenzen"

Simmozheim. "Ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge", sagt der Noch-Rathauschef der Gäugemeinde im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er sei davon überzeugt, mit seinem reiflich überdachten Rücktritt die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Seit Längerem spüre ich, dass ich nicht mehr die Kraft und Nervenstärke habe, um das Amt so auszuüben, wie ich es mir eigentlich vorstelle und wie ich es von mir beziehungsweise wie es auch die Bevölkerung von mir erwarten darf", hat Mayer bereits in seiner Silvesteransprache betont, als er seinen Rückzug verkündete. Fast 14 Jahre lang war der 57-Jährige Bürgermeister mit Leib und Seele, wurde in Simmozheim genauso wie Ehefrau Regina und Tochter Juliane heimisch.

Um eigentliche Karriere stand es gut

Dabei hatte Mayer eigentlich nie den Wunsch, Bürgermeister zu werden. Um seine Karriere als stellvertretender Sozialamtsleiter der Stadt Sindelfingen stand es ohnehin gut. Als er 1995 eine Beamtenkollegin heiratete, schauten sich beide nach einem Eigenheim um und wurden in Simmozheim fündig. Fünf Jahre nach dem Umzug in die neue Bleibe wurde der Simmozheimer Bürgermeister Kurt Winkeler nach 30 Jahren aus seinem Amt verabschiedet. "Da dachte ich, das könnte was für mich sein", erinnert sich Mayer. Er setzte sich im ersten Wahlgang mit 52 Prozent der Stimmen gegen seine beiden Mitbewerber durch und wurde im April 2010 wiedergewählt. Mayers zweite Amtszeit endet eigentlich am 17. Juli 2018, der 57-Jährige hört nun aber zum 30. September auf.