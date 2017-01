Simmozheim Kommandantin Stefanie Erdmann tritt nicht mehr an

Zu ihrem Nachfolger wurde am Samstag der 50-jährige Simmozheimer Feuerwehrmann Bernd Robertz gewählt. Der erst vor wenigen Jahren zugezogene gelernte Diplom-Kaufmann kann auf viele Jahre Feuerwehrerfahrung in Norddeutschland zurück­blicken. "Der Feuerwehr-Virus hat mich schon vor vielen Jahren erfasst und ich bin Feuerwehrmann mit Herzblut", sagte Robertz, der Ausbildungen zum Gruppenführer, Maschinisten und Atemschutzgeräteträger absolviert hat. Die Wahl durch seine Feuerwehrkameraden muss jetzt noch durch den Ge- meinderat bestätigt werden.

Zur Verabschiedung Erdmanns waren mehrere Vertreter der benachbarten Feuerwehren, der Polizei, des Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, des Gemeinderats und der Vereine gekommen. Es gab viele Worte der Anerkennung und des Dankes.

Auch Bürgermeister Stefan Feigl würdigte Erdmanns Leistung: "Mit Ihrer ganzen persönlichen sympathischen Art sowie Ihrer fachlichen Erfahrung und sozialen Kompetenz waren Sie in allen Kreisen der Feuerwehr, in der Gemeinde, im Landkreis und in der Region geachtet und hoch geschätzt", unterstrich der Rathauschef und überreichte einen Geschenkkorb.