Simmozheim Kinder als kleine Könige unterwegs

Insgesamt wurden sieben Gruppen aus den Sechs- bis Zwölfjährigen gebildet worden, die durch die Straßen der Gemeinde zogen und an den Haustüren klingelten. Dort sagten sie Sprüche auf und sangen ein passendes Drei- königslied. Auf Wunsch schrieben sie auch "20*C+M+B*17" über die Haustüren. Dieses Kürzel steht für "Christus mansionem benedicat" und bedeutet "Christus segne dieses Haus".

Empfang im Rathaus

Eine Gruppe wurde von Kämmerin Renate Meier im Rathaus empfangen. Die Aufnahme war in vielen Häusern herzlich, und die kleinen Könige wurden sogar in die warmen Wohnstuben eingeladen. Dort gab es neben warmen Getränken auch Geschenke in Form von Süßigkeiten, Nüsse, Mandarinen und anderes mehr. "Die Gaben werden alle zusammengelegt und dann gerecht unter alle Sternsinger verteilt", so Ankenbrand.

Manche Kinder engagieren sich seit Jahren bei den Sternsingern. "Ich bin schon fünf Jahre dabei und werde nächstens Jahr zu den Gruppenleitern wechseln", freut sich die zwölfjährige Johanna. Die Simmozheimer Kinder waren begeistert bei der Sache. Sie wurden als Dank dann noch zu einem gemeinsamen Abschlussessen eingeladen. Die jungen Akteure haben jetzt das gute Gefühl, etwas für andere Kinder getan zu haben, denen es nicht so gut geht wie ihnen. In deren Heimat können jetzt Brunnen gebohrt werden Viele Kinder können nun eine Schule besuchen und einen Beruf erlernen.