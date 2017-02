Simmozheim Kinder absolvieren mit Eifer insgesamt neun Stationen

Die Betreuer hatten bei der Planung der Übungen darauf geachtet, dass diese immer wieder andere Körperpartien beanspruchen. So ging es zum Beispiel beim Krabbeln auf allen Vieren um die Aktivierung der Bein- und Armmuskeln. Beim Zielwerfen kam es vor allem auf Konzentration und Koordination an. Besonders viel Spaß machte vielen das Slalomlaufen mit Ball über kleine Hindernisse. Schnelligkeit und Geschicklichkeit mussten beim Überspringen und Durchkriechen eines Kastenteils gezeigt werden. Wie sich herausstellte, war eine Balanceübung gar nicht so einfach.

Viele Runden

Am Schluss konnten die Knirpse noch einmal ihre Ausdauer unter Beweis stellen, als sie innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Runden um das Volleyballfeld drehen mussten. Besonders schön war für sie, dass die sportlichen Übungen nicht mit Punkten, sondern mit Smileys bewertet wurden. Am Ende gab es dann für jeden Teilnehmer eine Medaille, eine Urkunde und ein tolles Geschenk, das die Kinder mit Stolz entgegennahmen.

„Mir hat das Rundenlaufen und das Krabbeln auf allen Vieren am besten gefallen", strahlte der neunjährige Jannik. Auch Bürgermeister Stefan Feigl war gekommen. "Ich wollte mal sehen, wie das läuft. Es zeigt sich, dass so etwas immer an ein paar Wenigen hängt, an Leuten, die viel Herzblut reinstecken, dann funktioniert so etwas", lobte der Rathauschef.