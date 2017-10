Simmozheim Jede Menge neue Ideen sind gefragt

Simmozheim. Verwaltung und Gemeinderat sehen es als eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben, die Kommune weiterzuentwickeln. Deshalb war im Juni beschlossen worden, für Simmozheim ein Gemeindeentwicklungskonzept, kurz GEK, zu erarbeiten. Zentrale Zielsetzungen und Handlungsfelder für die Zukunft sollen die Inhalte sein – unter dem Titel "Perspektive Simmozheim 2030".

Kurze Einführung

Gemeinsam mit der beauftragten STEG Stadtentwicklung GmbH, Stuttgart, soll versucht werden, möglichst viele Simmozheimer für kommunalpolitische Belange sowie die Mitarbeit an den Entwicklungsprozessen in der Gemeinde zu gewinnen und zu begeistern. Am Freitag, 6. Oktober, fällt der Startschuss für das Projekt. Als Auftakt dient ein Ortsgrundgang, der um 17 Uhr beim Rathaus beginnt. Die Teilnehmer werden von Bürgermeister Stefan Feigl begrüßt, es folgt eine kurze Einführung. Um 17.15 Uhr heißt es bei der Tour durch den Ort dann "Wie sehen Sie Simmozheim?". Ortsbild, Versorgung, Wohnen und Gemeinschaftsleben werden unter die Lupe genommen. Der Rundgang dauert bis 18.45 Uhr. Dann werden die Teilnehmer mit Getränken und Brezeln auf die Bürgerversammlung eingestimmt, die um 19 Uhr im Rathaus beginnt. Über die Rahmenbedingungen der Gemeindeentwicklung spricht Moderatorin Dörte Meinerling von einem Stuttgarter Büro für Architektur und Stadtplanung. Gemeinsam mit Ingo Neumann (STEG) soll der Blick von innen und außen auf den Ort gerichtet und die Frage "Wo stehen wir heute in Simmozheim?" gestellt werden.