Simmozheim Jede freie Minute zum Schreiben genutzt

Protagonist begibt sich in große Gefahr

Herausgekommen sind zwei große Abschnitte. Im ersten, auf sorgfältig recherchierten Tatsachen basierenden Teil, lässt den jungen Computerfreak Ben Koschinski das Spiel "MaxxBattleVR" am PC nicht los. Dann wird dieses für ihn zur realen, gefährlichen und harten Welt, zu der es im Klappentext heißt: "Doch was am Anfang nach einem großen Spielehit aussieht, wird immer ernster. Und als Ben begreift, um was es eigentlich geht, ist es bereits zu spät..."

Der Band im Taschenbuchformat kostet 10,99 Euro (ISBN: 3745007239). Ein Internet-Anbieter fasst folgendermaßen zusammen: "Reise in eine unbekannte Welt. Empfohlen von 18 bis 99 Jahren." Erschienen ist das Erstlingswerk von Jochen Maier im Eigenverlag mit einem von seinem Partner Alexander Siegl gestalteten Cover in einem Druck von "epubli" in Berlin. Dieses Unternehmen der Holtzbrink-Gruppe hat sich auf Eigenverleger spezialisiert.