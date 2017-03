Simmozheim Jede bringt sich mit ihrem Talent ein

Simmozheim. Jedes Jahr wird die Gottesdienstliturgie von Frauen aus einem anderen Land der Erde verfasst, weltweit in den Gemeinden vorbereitet und seine Botschaft am Weltgebetstag mit dem Lauf der Sonne einmal um den Erdball geführt. In diesem Jahr haben Frauen neun unterschiedlicher Konfessionen von den Philippinen in Südostasien die Liturgie zum Gottesdienst unter dem Motto "Was ist denn fair?" verfasst. Darin kommen Merlyn, Celia und Editha stellvertretend für ihre Geschlechtsgenossinnen zu Wort und berichten von Armut, mangelnder Bildung, Ausbeutung, Migration und den existenzbedrohenden Folgen von Naturgewalten sowie Klimawandel.

Gleichnis von Arbeitern im Weinberg

Im Gegensatz dazu setzen die Verfasserinnen das biblische Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16). In Simmozheim haben Kirchengemeinderätin und Ökumene-Beauftragte Edeltraut Kipp und ihr bewährter Stamm an Helferinnen das Gemeindehaus für den Anlass vorbereitet. "Wir setzen die Stärken der Helferinnen gezielt ein", erzählt Kipp. "Die eine kann wunderbar kochen, die andere bastelt lieber und ist kreativ. Wieder andere bringen sich musikalisch ein und jemand anderem macht es Freude, Details über das jeweilige Land zu recherchieren und zu berichten."