Simmozheim In den Zelten stören keine Schauer

Schon am frühen Abend strömten dann immer mehr Besucher auf das Schillerareal. Unter den Gästen waren erstaunlich viele Besucher aus benachbarten Gemeinden. "Wer die Wahl hat, hat die Qual." Dieses Sprichwort bewahrheitete sich wieder einmal: "Soll ich mir ein halbes Göckele bei den Kleintierzüchtern, eine geräucherte Forelle bei den Schützen, gefüllte Teigtaschen und Kartoffel- ecken beim Obst- und Gartenbauverein oder Crepes oder Maultaschen beim Evangelischen Jugendwerk Simmozheim holen?"

Erstmals beteiligten sich die Hörnles Hexa mit einem eigenen kulinarischen Angebot. "Wir freuen uns, dass unsere Flammkuchen gut angenommen werden", freute sich Vorsitzende Nadine Bühler.

Drei Zentner Kartoffeln

Am Ende entschied dann wohl der köstliche Duft, den die entsprechenden kulinarischen Spezialitäten ver- strömten, über die Auswahl. Wie gut, dass das Backhaus in der Nähe war, aus dem immer wieder neue leckere Zwiebel- und Kartoffelkuchen ange- boten wurden. "Wir haben fünfeinhalb Zentner frische Zwiebeln und drei Zentner Kartoffeln aus der Pfalz verarbeitet", so Vorsitzender Schray. Und zusammen mit den süßen Teilen seien nahezu 400 Kuchen verzehrt worden.

Auch an die Kinder war gedacht worden. Bei der Liebenzeller Gemeinschaft und im Zelt des Offenen Jugendtreffs konnten die Kinder nach Herzenslust malen, Kreativschmuck basteln oder aus kleinen Holzklötzchen beein- druckende Türme bauen. Auch das brandneue Feuerwehrfahrzeug war zur Stelle und stieß bei den kleinen Besuchern auf besonders großes Interesse.

Geselligkeit und kulinarische Genüsse wurden bei diesem Fest groß geschrieben, so dass am Samstag bis spät in die Nacht hinein gefeiert wurde. Die Feuerwehr sorgte mit einer ehrenamtlichen Nacht- wache rund um die Uhr für Sicherheit. Nach einem Festgottesdienst ging das Feiern auch am Sonntag noch bis spät in den Abend hinein weiter.