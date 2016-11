Simmozheim In den Tiefen einer bunt gewebten Tonwelt

Nicht gerecht wurde die Anzahl der wenigen Zuhörer, die sich in Simmozheim auf den stimmungsvollen Musikgenuss einließen, der leidenschaftlichen Ausdruckskraft und technischen Präzision der Geigenvirtuosin Franziska König. Sie ist seit Jahren eine gefragte Künstlerin, hat viele namhafte Stücke eingespielt und sorgt weltweit mit ihren Konzerten für Begeisterung. In Bonn geboren, wuchs sie, geprägt durch das Leben ihrer ebenfalls als Musiker tätigen Eltern, in Taiwan, Japan, Österreich und Ostfriesland auf. Zunächst unter Anleitung ihres Vaters erlernte sie das Violinspiel und brillierte bereits im Alter von zwölf Jahren bei öffentlichen Auftritten. Später studierte König an der Musikhochschule und der Staatlichen Hochschule Trossingen.

Zum dritten Mal zu Gast

In der Dreifaltigkeitskirche in Simmozheim war König nun bereits zum dritten Mal zu Gast. Die Gäugemeinde verdankt diese außergewöhnlichen Konzerte Kirchenchorleiterin Christina Wirth, die eine langjährige Freundschaft aus Studientagen mit der Geigerin verbindet. Unprätentiös und ganz im Dienste der Musik nimmt König dies gerne zum Anlass, ihre Kunst zu teilen. Vital, sanft und kraftvoll zugleich sowie von einer faszinierenden Freude ist das Spiel von Franziska König. In Simmozheim spielte sie die Sonate Nr. 2 in a-Moll, Partitia Nr. 3 in E-dur und die Ciaconna aus der Partita Nr. 2 in d-Moll von Bach (1685-1750) sowie die Sonate Nr. 4 des belgischen Komponisten und Violinisten Eugene Ysaye (1858-1931).