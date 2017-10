Simmozheim. Im Volkshochschul-Vortrag "Durch das Bienenjahr – die Honigbiene im Jahreslauf" wird sich die Imkerin und Bienenexpertin Sabine Holmgeirsson intensiv mit diesem Tier befassen. Die Lebensweise der Honigbiene ist äußerst komplex, denn neben Ameisen sind die Bienen die einzigen Insekten, die als Staat überwintern. Das erfordert eine ausgeklügelte Vorratshaltung, ein äußerst soziales Zusammenleben. Welche Rolle der Imker dabei spielt und welche zunehmenden Probleme bei der Bienenhaltung auftreten, wird in diesem Bildvortrag erläutert. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem NABU Bezirksverband Gäu-Nordschwarzwald findet am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rathaus Simmozheim statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.