Simmozheim Hobbyhistoriker bringt Licht ins Dunkel

Althengstett. "Dieser Name sagte mir zunächst überhaupt nichts. Über meine Mutter und das Heimatgeschichtsbuch von Gertrud Flik konnte ich dann mehr erfahren", sagt Straile.

Dokumentation umfasst 44 Seiten

Nur noch ganz wenige Althengstetter können sich an den Namen Max Winkler erinnern, der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre in der Gäugemeinde gelebt hat. "Flik konnte herausfinden, dass Max Winkler der erste Bürgermeister der Gemeinde Althengstett nach dem Zweiten Weltkrieg war", erzählt der Hobbyforscher. Jetzt war sein tieferes Interesse geweckt, und er machte sich in einer zweijährigen Arbeit daran, mehr über Winkler zu erfahren und das Ergebnis seiner umfangreichen Forschungen schriftlich festzuhalten. So entstand eine gründlich erarbeitete, 44 Seiten umfassende Dokumentation.