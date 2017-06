Simmozheim Helfer können künftig effektiver eingreifen

Nach 30 Jahren sei es dringend nötig gewesen, ein Fahrzeug anzuschaffen, das nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattet ist. So hat das neue, stattliche Löschfahrzeug einen Motor mit deutlich mehr PS und kann trotz starker Steigungen schneller am Einsatzort sein. Das Gefährt verfügt unter anderem über zusätzliche Ausstattung wie einen Lichtmasten zum Ausleuchten der Einsatzstelle und eine Hydraulik zum Befreien eingeklemmter Verkehrsteilnehmer.

Keine Mühe gescheut

"Geben Sie ihrer Feuerwehr ihren großen Dank und viel Anerkennung. Sie arbeitet 365 Tage im Jahr", hob der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke hervor. Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide erinnerte an viele kräftezehrende Diskussionen über mehrere Jahre, bei der die Planungsgruppe der Simmozheimer Wehr keine Mühe gescheut habe, eine optimale Lösung zu finden. "Leider stehen für die Feuerwehren im Land derzeit im Jahr nur 60 Millionen Euro zur Verfügung", beklagte der Kreisbrand meister.

Die Einweihung des Fahrzeuges wurde mit der Segnung durch die evangelische Pfarrerin Annette Roth und den katholischen Pastoralreferenten Joachim Scheu vorgenommen. Die Simmozheimer Pfarrerin ging bei ihrer Ansprache vom Psalm 121 aus, in dem es heißt: "Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte Dein Leben".

"Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr", hob Scheu hervor, als er das neue Fahrzeug mit Weihwasser besprengte. Feuerwehrkommandant Bernd Robertz freute sich riesig über die neue Errungenschaft, mit der die Einsätze der Simmozheimer Wehr künftig wesentlich effektiver gestaltet werden können.

Schon am Samstagabend hatte das Feuerwehrfest begonnen. Die Coverband Jan Müller spielte, und viele Simmozheimer feierten fröhlich bis in den späten Abend hinein. Am Sonntag herrschte dann besonders großer Andrang beim Feuerwehrgerätemagazin. Nach dem Weißwurstessen erfolgte die Übergabe des Fahrzeuges. Am Sonntagnachmittag wurde die neueste Errungenschaft noch kräftig gefeiert bei allerlei musikalischen Angeboten und viel Geselligkeit. Auch an die Kinder war gedacht worden. Für sie war von der Jugendfeuerwehr eine Spielstraße aufgebaut. Spannende Fahrten in einem Feuerwehrauto waren außerdem für viele Kinder der Renner.