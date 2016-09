Simmozheim Geißberghalle wird zu einem kleinen Zoo

Simmozheim. Die Geißberghalle hatte sich am Wochenende in einen kleinen Zoo verwandelt. Die 18 Aussteller, darunter auch sechs Jugendliche, hatten keine Mühe gescheut, um der Ausstellung ihrer possierlichen Jungtiere in dekorierten Käfigen und herbstlich geschmückten Volieren einen würdigen Rahmen zu geben.