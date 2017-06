Simmozheim Fotos, die Einblick in Persönlichkeit geben

Bei seiner mehrjährigen Beschäftigung mit betagten Senioren sind faszinierende Porträts entstanden, die derzeit in Sindelfingen zu sehen sind. "Es war die Demenzerkrankung meiner Mutter vor mehr als 14 Jahren, die mich mit dem Alter konfrontierte. Sie lebte zuletzt im DRK-Pflegeheim in Renningen und ist dort hochdement gestorben", erzählt Fels.

Jetzt war für ihn die Zeit reif, sich mit seiner Kunst, dem Fotografieren, dem Phänomen Alter anzunähern. Seitdem lässt ihn dieses spannende Thema nicht mehr los.

In eben diesem Seniorenheim, in dem er seine Mutter oft besuchte, begann der leidenschaftliche Fotograf wieder Kontakte aufzunehmen. Allmählich entstand die Idee, das Leben älterer Menschen mit all seinen Wandlungen fotografisch festzuhalten.