Simmozheim Feigl will Verwaltung umkrempeln

Zweigliedriger Aufbau

Er schlägt einen zweigliedrigen Verwaltungsaufbau vor, durch den künftig auch eine gegenseitige Vertretung der Fachbereichsleitungen möglich wäre. Die Geschäftsfelder würden laut Feigl dann so organisiert, dass inhaltlich zusammengehörige Aufgaben in zwei Fachbereichen zusammengeführt werden, so dass auch für den Bürger einheitliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und weiter: "Mit dieser Neuorganisation wäre es in Zukunft möglich, dass sich der Bürgermeister neben seinen repräsentativen Aufgaben zuvorderst um die Gemeindeentwicklung, die strategischen Planungen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Zukunftskonzeptionen kümmern kann. Außerdem kann er Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung aus den Fachbereichen an sich ziehen. Die Bearbeitung des laufenden Geschäfts erfolgt dann ganz überwiegend in den Fachbereichen".

Der Gemeinderat wird sich heute Abend mit dem neu zu bildenden Fachbereich 1 "Bürger & Service" und dessen Leitungsposition befassen. Jährlich wird dafür mit Personalkosten von 60 000 bis 65 000 Euro gerechnet.