Simmozheim Eine stimmungsvolle Nacht

Für Heiland war es eines der schönsten Sonnwendfeuer in der 25-jährigen Geschichte. Nachdem gerade in den vergangenen Jahren das Wetter nicht immer mitgespielt hatte, konnten sich die Veranstalter dieses Mal über fast optimale Bedingungen freuen. Einzig der Wind bereitete Sorge. Doch um den Gefahren des Funkenflugs vorzubeugen, waren der Schuppen und das umliegende Gelände mit Wasser abgespritzt worden, und so gab es gegen 22 Uhr grünes Licht, um den rund acht Meter hohen Holzstapel zu entzünden. Fasziniert verfolgten die Gäste das Spiel des Feuers, das in den Nachthimmel stieg und erst weit nach Mitternacht, als das Feuer heruntergebrannt war, leerten sich die Reihen.