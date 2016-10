Simmozheim Eine absolute Spitzenvirtuosin

Die Sonaten der beiden Komponisten gehören zu den schönsten und ergreifendsten Meisterwerken der Weltliteratur für Violine. Auf ihren Konzertreisen als Solistin und Kammermusikerin, die sie über Europa bis nach Mexiko, Taiwan, Russland, Japan, China und die USA führen, begeistert König die Musikfreunde durch ihre ungewöhnliche Meisterschaft sowie packende und anrührende Interpretationen.

Publikum und Kritiker sind sich einig darin, dass die Künstlerin zu den absoluten Spitzenvirtuosen der Gegenwart zu zählen ist. König spielt auf einer Violine von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahre 1772.

Königs Repertoire enthält fast alle großen Violinkonzerte, viele Werke der Kammermusik sowie der Solo- und Virtuosenliteratur. Die fröhliche, lebensbejahende, warmherzige und menschlich verbindende Musik liebt sie am meisten. Ihre besondere Leidenschaft gehört den Werken von Händel, Haydn, Beethoven und Brahms – aber auf ihren langen Autofahrten hört sie sich auch gerne Hits von Udo Jürgens an. In ihrer Freizeit zeichnet sie und schreibt Geschichten, beziehungsweise Tagebuch: packende Episoden aus dem Alltag oder psychologisch-philosophische Betrachtungen.