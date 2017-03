Simmozheim Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Gegen 15.45 Uhr befuhr ein Auto die Strecke von Weil der Stadt in Richtung Simmozheim und hielt an, um nach links in einen Feldweg abzubiegen, musste aber noch den Gegenverkehr abwarten. In diesem Moment entschloss sich nach den Angaben der Polizei ein von hinten herannahender 53-jähriger Autofahrer, mit seinem Wagen den wartenden Linksabbieger links zu überholen. Hierbei entging dem Mann am Steuer offenbar, dass zu dem Zeitpunkt noch Gegenverkehr herrschte, so dass es beim Überholvorgang zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam.

Schaden von 5000 Euro

Darin saßen ein 35-jähriger Fahrer und ein 39-jähriger Beifahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Wagen in den angrenzenden Acker in Fahrtrichtung des Unfallverursachers nach links geschleudert. Alle drei Insassen der beiden beteiligten Autos wurden leicht verletzt. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das unbeteiligte Auto, das links abbiegen wollte, wurde nicht beschädigt. Seinem Fahrer ist auch kein Fehlverhalten anzulasten.