Simmozheim Döner, W-Lan, Casino: Jugendliche äußern Wünsche

Die neue Leiterin des Offenen Treffs (OT) zeigte sich zunächst etwas irritiert über die geringe Zahl von Jugendlichen, die an der Veranstaltung teilnahmen. Dabei hatte Schwerdtfeger ihrer Meinung nach doch gut geworben. Könnte es vielleicht an dem ungünstigen Termin am Freitagnachmittag gelegen haben? Oder wirkten Einladungen über Plakate und Facebook doch nicht wie erwartet? Müsste man vielleicht in die Schulklassen gehen und die Jugendlichen direkt ansprechen? Solche Fragen standen im Raum. Auch dass die Beteiligung junger Menschen an der Kommunalpolitik im Ort noch keine Tradition hat und die Jugendlichen erst noch lernen müssen, dass ihre Meinung ernst genommen wird, könnte ein möglicher Grund für die geringe Teilnehmerzahl gewesen sein.