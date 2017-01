Simmozheim Bogen reicht bis in die Barockzeit

Einen wahren Ohrenschmaus bereitete die Gruppe "Girls 4 Flutes" mit ihrer Querflötenmusik. Auch die Blockflötenmusik der Formationen "Da Capo" und "Mezzo Mix" bekam viel Beifall. Ein besonderer Reiz ging von den wechselnden instrumentalen Besetzungen in verschiedenen Ensembles aus. Denn dadurch entstanden immer wieder neue Klangfärbungen. Neben den Flöten bildeten die Streicher der Gruppe "Arco" ein weiteres klangliches Ensemble. Mehrmals musizierten sie zusammen mit der Band, die Instrumente wie Gitarre, Piano, Akkordeon und Schlagzeug einsetzte.

Rauschenden Beifall ernteten auch die jungen Sängerinnen von "Lonestars", die mit ihren stimmungsvollen Gesängen immer wieder reizvolle Abwechslung in die Reihe der instrumentalen Stücke brachte. Es war eine wahre Freude, den zumeist noch sehr jungen Musikern zuzuhören, die mit großer Spielfreude bei der Sache waren. Ein Höhepunkt waren zweifellos die dargebotenen Ausschnitte aus der Filmmusik des bekannten Kinostreifens "Die Tribute von Panem". Die starken emotionsgeladenen Gesänge mit Instrumentalbegleitung wurden gekonnt interpretiert und gingen regelrecht unter die Haut. Die düsteren Geschehnisse wurden in fast lautmalerischer Art treffend interpretiert. Hervorragend kam auch orientalisch klingende Musik an, die in eine faszinierende, fremd anmutende Klangwelt entführte.

"Schön, dass Sie die Kirche zum Klingen bringen mit Musik, die auf ganz unterschiedliche Weise vom Leben singt", freute sich Pfarrerin Annette Roth. Das stimmungsvolle Konzert endete mit Rossinis "La Gazza Ladra", bei dem Querflöten, Blockflöten, Streicher sowie Sänger gemeinsam musizierten und einen starken Eindruck hinterließen. Die Besucher waren begeistert von den exzellenten Leistungen und bedankten sich mit lange anhaltendem Applaus und Zugabe-Rufen.