Simmozheim Blütenträume mitten im Herbst

"Blütenträume" ist ein Stück über Menschen, die nach Beziehungen suchen und sich dabei selbst im Weg stehen. Eine tragikomische Geschichte über die Schwierigkeiten der Anpassung an veränderte Lebensbedingungen, die es dem Zuschauer ermöglicht, sich mit einem tiefen Seufzer die Lachtränen aus den Augen zu wischen.

Es spielen: Thomas Berliner, Harald Binder, Andreas Brost, Michael Faas, Marita Hagedorn, Birgit Katz, Sabine Muhs und Jeannette Römer.

Tickets gibt es vorab

Die Aufführungen finden statt am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Jahn­straße 10, in Weil der Stadt. Karten gibt es telefonisch unter 0157/36 26 79 28 oder per E-Mail unter scheinwerfer@mail.de. Der Eintritt kostet sechs beziehungsweise zwölf Euro. Weitere Aufführungstermine sind am Freitag, 11. November, ab 20.30 Uhr in Stuttgart, Kulturwerk Ostendstraße, und am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr im katholischen Pfarrheim in Geisingen.