Simmozheim Blockflötenköpfe tanzen gerne Tango

Simmozheim. Mit "Good News" begrüßen die Musiker des Ensembles ihr Publikum nicht nur zum neuen Jahr, sondern auch musikalisch zum "Cocktail Stravagante"-Konzert in Simmozheim. Mehr als 30 Musizierende wollen ihre Zuhörer auf eine Reise mitnehmen, in der orientalisch angehauchte Improvisationen erklingen, Blockflötenköpfe Tango tanzen, moderne Blastechniken sich auf dem Catwalk präsentieren und Flötentöne es mit einer Loopstation aufnehmen. Bevor es in die amerikanische Science-Fiction-Szene geht, wird zur Entspannung "Schere, Stein, Papier" gespielt.