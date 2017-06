Simmozheim "Bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein"

Sicherlich gibt es im Detail Unterschiede in der Feuerwehrarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, zum Beispiel in den Feuerwehrgesetzen der Länder, den Verwaltungsvorschriften, den Ausbildungsrichtlinien oder den Fahrzeugkonzepten. Die Bedeutung dieser Unterschiede verblasst aber vor dem Hintergrund der gemeinsamen Motivation und Zielsetzung. Alle Feuerwehrfrauen und -männer in Deutschland sind persönlich motiviert und engagiert, um in Not geratenen Mitmenschen zu helfen: schnell, unbürokratisch und so gut es die Situation zulässt. Ob der Bürger die Hilfe auf schwäbische oder auf rheinische Art und Weise bekommt, ist sekundär. Einen großen Unterschied nehme ich hinsichtlich der Größe der Feuerwehr wahr. Simmozheim ist eine kleine Gemeinde mit einer vergleichsweise kleinen Feuerwehr. Hier kommt es auf jeden Einzelnen in der Einsatzmannschaft noch mehr an, und jedes Mitglied ist wichtig.

Die Freude über das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug, das für rund 335 000 Euro angeschafft wurde, ist groß. Was kann das neue Fahrzeug, wie ist es ausgerüstet und bedarf es zusätzlicher Dienste, um sich mit dem neuen Gefährt vertraut zu machen?

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um ein so genanntes "HLF10". HLF steht für Hilfeleistungslöschfahrzeug, das heißt, das Fahrzeug ist sowohl für die Brandbekämpfung als auch für technische Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, ausgerüstet. Zur Brandbekämpfung führen wir 1150 Liter Löschwasser, 200 Liter Schaummittel, Pulver- und CO2-Löscher mit. Für technische Hilfeleistungen haben wir unter anderem Spreizer, Rettungsschere, Rettungszylinder, Hebekissen und diverse Werkzeugsätze sowie Rüst- und Sicherungsmaterial an Bord. Vier Atemschutzgeräte, die bereits während der Alarmfahrt angelegt werden, Stromaggregat sowie ein pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast in LED-Technologie ergänzen die Ausstattung.

Im Rahmen mehrerer gesonderter Übungen haben wir die Einsatzmannschaft mit den Geräten vertraut gemacht, und die Maschinisten konnten sich bei individuellen Einweisungsfahrten an das Fahrzeug gewöhnen. Den Wechsel von dem alten LF16 (Baujahr 1987) auf das HLF10 können Sie sich in etwa so vorstellen, als ob Sie von einem VW Golf II auf den aktuellen Golf VII wechseln. Da liegen Welten dazwischen und das ist auch gut so.

Wie gestaltet sich das Festprogramm am 24. und 25. Juni?

Wir beginnen mit dem Festprogramm am Samstagabend (24. Juni). Wer Musik von der Coverband Jan Müller und ­leckere Cocktails genießen möchte, ist ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) herzlich eingeladen. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten an der Veranstaltung teilnehmen.

Am Sonntag (25. Juni) wird das Fahrzeug offiziell übergeben. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Um 14 Uhr findet der offizielle Festakt statt, bei dem das HLF10 gesegnet und der Schlüssel übergeben wird.

Der Musikverein Simmozheim begleitet die Veranstaltung. Unsere Gäste können sich den ganzen Tag das neue Fahrzeug anschauen und erklären lassen. Kinder ab drei Jahren können auch mit einem Feuerwehrauto mitfahren. Ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken halten wir natürlich ebenfalls für unsere Gäste bereit. Wir freuen uns auf viele Besucher. Die Fragen stellte Marion Selent-Witowski.