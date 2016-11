Simmozheim Besucher geraten schnell ins Staunen

Die Besucher staunten darüber, was die Gruppen in Gemeinschaftsleistung alles auf die Beine gestellt hatten. Die angebotenen Waren reichten von kreativen, adventlichen Dekoartikeln über Advents- und Weihnachtsschmuck, kunsthandwerkliche Produkte, Keramik, genähte und gestrickte Kleidung sowie Holzarbeiten bis hin zu leckerem, selbst hergestelltem Weihnachtsgebäck, Früchtebrot und Stollen.

Die zwölfjährigen Mädchen Ronja Schmidt und Dana Ohngemach hatten eine Zeitlang richtig gut zu tun. Sie besuchten die geschmückten Stände, schauten, wählten, verwarfen manches wieder und entschieden sich dann doch, ihr Taschengeld für Weihnachtspräsente auszugeben. Außerdem hatten sich die beiden Freundinnen Crêpes und Pommes frites schmecken lassen.

Mittagessen am Stand

Während manche Besucher schon ihr Mittagessen an einem der Stände einnahmen, zog es andere etwas später zur reichlich bestückten Kuchentheke. Dort hatten sie es bei dem riesigen Angebot an selbst gebackenem Kuchen gar nicht so leicht, eine Wahl zu treffen. Nicht nur für Kinder war der zweimalige Auftritt der geheimnisvollen Märchenfee ein Renner. Gebannt lauschten die Kinder den spannenden Geschichten, die oft mit Weihnachten zu tun hatten.

Um 18.30 Uhr gab es dann das traditionelle Adventssingen, zu dem alle eingeladen waren. Pfarrerin Annette Roth gab den singfreudigen Gästen Gedanken und Impulse zu Advent mit auf den Weg. Neben dem Besuch der Verkaufsstände und dem Rahmenprogramm nutzten viele Simmozheimer das beliebte Fest zur Geselligkeit. Freunde und Bekannte fanden sich in Gruppen zusammen, und bald gab es jede Menge muntere Gespräche.