Simmozheim Besonders Kinder kommen voll auf ihre Kosten

Die Zuchtgemeinschaft von Madeleine Hanselmann und Kim Rexer erhielt die Auszeichnung als Kaninchen-Jugendvereinsmeister mit "Zwergwidder thüringerfarbig". Der Gerhard Gäckle-Gedächtnispreis, ein Wanderpokal, ging in diesem Jahr an Siegfried Herzog für seine "Smaragdenten schwarz". "Für unserem vor Kurzem verstorbenen Zuchtfreund ›Mathias Herzog senior‹ vergeben wir bei der Schau einmalig einen Gedenkpreis in der Sparte Kaninchen", erklärte der Vorsitzende Hanselmann.

Diesen einmaligen Sonderpreis errang die Zuchtgemeinschaft Kim Rexer und Madeleine Hanselmann für ihre "Zwergwidder thüringenfarbig". "Wir werden am 7. und 8. Januar in Simmozheim auch die Kreiskaninchenschau des Kreisverbandes Leonberg ausrichten", kündigte Hanselmann im Gespräch mit unserer Zeitung an.