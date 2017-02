Simmozheim Bald Engpässe bei Kinderbetreuung?

Momentan sei man gut aufgestellt: "In Althengstett bieten wir zehn Plätze an mit der verlängerten Öffnungszeit und zehn Plätze mit dem Ganztagesbetreuungsangebot". In Ottenbronn gebe es zehn Plätze mit der verlängerten Öffnungszeit. Neuhengstett biete an, Kinder ab zwei Jahren in den bestehenden Kita-Gruppen aufzunehmen.

Die Gemeinde Simmozheim verfüge über insgesamt 20 Plätze (zwei Gruppen) für die Kleinkindbetreuung unter drei Jahren in der Kita "Max und Moritz, gab Bürgermeister Stefan Feigl an. Zum Start des Kindergartenjahres seien 19 Jungen und Mädchen angemeldet gewesen, im Verlauf des Jahres wechseln einige davon in den Kindergarten, neue kämen hinzu. "Die Plätze sind derzeit noch ausreichend. Wir hatten bislang noch keinen Engpass. Sollte aber das neue Wohnbaugebiet ›Mittelfeld‹ realisiert werden, müssen wir aus heutiger Sicht neue Kapazitäten schaffen – auch im U 3-Bereich", äußerte sich der Simmozheimer Rathauschef.

"Aktuell haben wir eineinhalb U3-Gruppen für 15 Kleinkinder. Bei stärkerem Bedarf haben wir noch Ausweichmöglichkeiten über altersgemischte Gruppen", schildert der Ostelsheimer Bürgermeister Jürgen Fuchs die Situation. Der Bedarf habe bisher erfüllt werden können. "Da demnächst die Bebauung des Neubaugebiets Fuchsloch beginnt, läuft momentan die Planung für eine Kindergartenerweiterung um vier Gruppen", so Fuchs weiter. Davon seien mindestens zwei Kleinkindgruppen, was mindestens 20 weiteren Plätzen entspreche. Der Anbau solle im Frühjahr beziehungsweise Mitte 2018 fertiggestellt werden.

Grundsätzlich steigender Bedarf

Derzeit gibt es in Gechingen zwei Krippen-Gruppen mit insgesamt 20 Plätzen für Jungen und Mädchen unter drei Jahren im Kindergarten "Zauberwald". Die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2015/16 zeigt, dass es derzeit keinen Engpass bei den U3-Betreuungsplätzen gibt. Im genannten Zeitraum waren zwischen neun und 14 Plätze belegt. "Derzeit läuft die Analyse für die kommenden Jahre", teilte der Gechinger Kämmerer Andreas Bastl auf Anfrage mit. Grundsätzlich sei aber mit einem steigenden Bedarf, insbesondere auch aufgrund des neuen Wohngebiets "Furt", zu rechnen