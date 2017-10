Simmozheim B  295: Sperrung wegen Ölspur

Althengstett/Simmozheim/Weil der Stadt - Auf der Bundesstraße 295 kam es am Sonntag zu Verkehrsbeeinträchtigungen, teils mit Komplettsperrungen. Grund war die Beseitigung einer mehr als zehn Kilometer langen Ölspur. Diese hatte ein Laster hinterlassen, der an Sammelstellen Milch abgeholt hatte. Erst in Leonberg bemerkte der Fahrer laut Polizei das Missgeschick.