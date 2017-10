Simmozheim Althergebrachtes Wissen soll keinesfalls verloren gehen

Wichtiges Kulturgut

"Das denkmalgeschützte Backhaus ist ein wichtiges Kulturgut der Gemeinde", unterstreicht Bürgermeister Stefan Feigl. Sofern jetzt keine Sanierung erfolge, werde das Mauerwerk früher oder später in sich zusammenbrechen, befürchtet der Rathauschef. Das gemeinsame Backen im Backhaus habe eine lange, gemeinschaftliche Tradition, die unbedingt erhalten werden müsse. So könne zudem auch althergebrachtes Wissen an jüngere Generationen weitergegeben werden.

Nach einem Ortstermin mit Vertretern des Denkmalamtes, des Landratsamtes und der ausführenden Firma wurde im Gemeinderat grünes Licht für die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten gegeben. Den Zuschlag erhielt die günstigste Bieterin, eine Firma aus Metzingen. "Da die alte Innenverkleidung in letzter Zeit zunehmend porös geworden ist und zu bröckeln beginnt, wird die Fachfirma eine vollständige Innensanierung vornehmen. "Es erfolgt ein möglichst originalgetreuer Wiederaufbau mit hochfeuerfesten Bodenplatten und massiven Schamottformsteinen für die Seiten-, Rück- und Vorderwand sowie die Decke und die Rauchgasabzüge", unterstreicht der Simmozheimer Bürgermeister.