Simmozheim. Der Leonberger Landtagsabgeordnete und Betreuungsabgeordnete für den Kreis Calw, Bernd Murschel (Grüne) gratuliert der Gemeinde Simmozheim zum Erfolg beim Ideenwettbewerb zur demografischen Quartiersentwicklung. Mit 50 000 Euro unterstützt das Land das Konzept in der Gäugemeinde, wo der Ortskern mit der Entwicklung des Schillerareals zum sozialen Treffpunkt für Jung und Alt gestärkt werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. Eine aktive Quartiersentwicklung stärke das Miteinander der Generationen und biete die Chance, das Leben im Alter neu zu organisieren sowie dem steigenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsstrukturen gerecht zu werden. Die Kommunen seien dabei als "Motor im Sozialraum" federführend und die Bürger sowie andere Akteure dabei als Ideengeber direkt in die Entwicklung und Umsetzung eingebunden. Das Ministerium für Soziales und Integration zeichnet insgesamt 53 Projekte aus. Der Ideenwettbewerb zur Quartiersentwicklung bildet den Auftakt für die Landesstrategie "Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten". Unter dem Vorsitz von Staatssekretärin Bärbl Mielich hatte eine 13-köpfige Jury die besten Projektideen ausgewählt und prämiert. Insgesamt waren 147 Kommunen aus Baden-Württemberg dem Aufruf zum Wettbewerb gefolgt. Die Preisträger werden am 23. November in Stuttgart geehrt.