Simmersfeld Zwei Simmersfelder fahren vorne mit

Simmersfeld. 900 Jahre Simmersfeld – dieses Jubiläum hat die Gemeinde bereits mit einigen Veranstaltungen gefeiert. Jetzt stand ein besonderes sportliches Ereignis auf dem Programm, organisiert von Andreas Keller im Namen der Simmersfelder Gemeinde. Es lockte 60 Fahrer und unzählige Besucher an: das erste Simmersfelder Seifenkistenrennen.

Die 700 Meter lange Strecke begann an der Einmündung der Kahräckerstraße in die Dielstraße. Von dort aus ging es steil bergab, um eine Kurve nach links, dann wieder nach rechts in die Marienstraße, den langgezogenen Berg hinab und schließlich in die Fünfbronner Straße, wo 30 Höhenmeter, 1200 Strohballen und 800 Reifen als Streckenabsperrung später das Ziel wartete.

Ein Helm, angemessene Kleidung sowie eine technische Abnahme der Fahrzeuge vor Rennbeginn waren Pflicht, um für die nötige Sicherheit zu sorgen. Immerhin kann eine solche Seifenkiste bis zu 60 Stundenkilometer erreichen. Wer den Sicherheitscheck bestanden hatte, konnte Vollgas geben. Denn in der Speedklasse drehte sich alles um die Geschwindigkeit. Auf das Treppchen kamen nämlich nur jene Fahrer mit den besten Zeiten aus zwei Wertungsläufen.