Simmersfeld Wettbewerb soll Ideen für Gestaltung liefern

Die Kommunalentwicklung Baden Württemberg – sie ist seit der Antragstellung auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm mit an Bord – spricht sich für ein Gesamtkonzept und ein Planungsgutachten in zwei Stufen aus, weil es vom Ablauf her nicht möglich sein dürfte, alle anstehenden Bereiche parallel zu gestalten. Angeschrieben wurden fünf Fachbüros für einen Ideen- und Realisierungswettbewerb. Sie wurden aufgefordert, schlüssige Vorschläge zu unterbreiten. Dafür fallen Kosten von 81 000 Euro an, die zum Großteil aus dem staatlichen Sanierungsprogramm bezuschusst werden, sodass auf die Gemeinde dafür 32 400 Euro zukommen.

Die Mehrfachbeauftragung ist für Anfang Oktober geplant, Mitte November kommt das Bewertungsgremium zusammen, so dass nach Auskunft von Bürgermeister Jochen Stoll Ende 2017 ein Ergebnis über die Neugestaltung des Ortszentrums vorliegen dürfte. Die Kommunalentwicklung wurde in der jüngsten Sitzung beauftragt, nach den Vorgaben der Gemeinde ein Raumprogramm auszuarbeiten und darzustellen, ob die beabsichtigten Nutzungen auf den jeweiligen Flächen realisiert werden können